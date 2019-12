Žaljivke in napadi levičarjev na Slovenke in Slovence se v pričakovanju novega leta le še stopnjujejo, zadnji v vrsti se je oglasil nekdanji novinar Dnevnika, član združbe F571 in podpornik skrajne Levice, Ciril Brajer, ki je zapisal “Naj vam bo srečno 2020, umazane živali!” V svoji objavi je priložil tudi sliko piva Heineken, ki je v zadnjem času priljubljeno med levičarji, a kot je za njih tipič ...