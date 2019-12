Na vzhodu Ukrajine izmenjava zapornikov med Kijevom in proruskimi separatisti 24ur.com Na vzhodu Ukrajine poteka izmenjava zapornikov med ukrajinskimi oblastmi in proruskimi uporniki. Doslej so izmenjali okoli 90 ljudi. Izmenjava pomeni nov korak v umirjanju edinega aktivnega oboroženega konflikta na evropskih tleh.

