Rusija in Ukrajina sklenili nov petletni dogovor o dobavi plina Energetika.NET Rusija in Ukrajina sta v ponedeljek, 30. decembra, po več mesecih zahtevnih pogajanj tik pred današnjim iztekom roka podpisali nov petletni dogovor o tranzitu ruskega plina v Evropo preko Ukrajine. Dosedanji dogovor o tranzitu plina med nekdanjima sovjetskima republikama sicer poteče v torek, vezi med državama pa so od leta 2014, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim in podprla separatistična gibanja v vzhodni Ukrajini, močno zrahljane, poroča Euractiv.

