Putin in Zelenski za čimprejšnjo prekinitev ognja na vzhodu Ukrajine Dnevnik Ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sta se v telefonskem pogovoru zavzela za čimprejšnjo sklenitev prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine, so danes sporočili iz urada Zelenskega. Kijev in Moskva pripravljata tudi...

