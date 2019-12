Cedevita Olimpija do tesne zmage v Zagrebu 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so iztekajoče se koledarsko leto zaključili z deseto zmago v regionalni košarkarski ligi ABA, potem ko so v tekmi 13. kroga na gostovanju v Zagrebu s 84:82 premagali Cibono. Najboljši strelec v vrstah 'zmajev' je bil Ryan Boatright s 17 točkami.

