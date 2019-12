Cedevita Olimpija prek Cibone na vrh, Krka za koš boljša od Zadra Sportal V 13. krogu jadranske košarkarske lige ABA je Cedevita Olimpija gostovala v Zagrebu pri Ciboni in zmagala s 84:82. Ljubljančani so tako skočili na vrh lestvice, saj do danes vodilna Budućnost tekmo 13. kroga igra šele v ponedeljek, ko se bo v derbiju pomerila s Crveno zvezdo. Koper Primorska danes zvečer gostuje v Beogradu pri Partizanu, Krka pa je v Novem mestu tesno, s 76:74 premagala Zadar.

Sorodno



















Oglasi