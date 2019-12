Prišlo do streljanja v cerkvi v Teksasu! Žrtev bi bilo zagotovo precej več, če strelca ne bi ustavil Demokracija Nedaleč od Dallasa v ameriški zvezni državi Teksas je v nedeljo v cerkvi West Freeway eden od vernikov med mašo vstal s klopi, potegnil puško in začel streljati. Pri tem je ubil eno osebo, ustavila pa sta ga dva oborožena prostovoljna varnostnika. Po krajšem streljanju sta obležala mrtva tudi napadalec in eden od varnostnikov.

