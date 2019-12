V letu rekordnega števila množičnih pobojev spet streljali Primorski dnevnik Nedaleč od Dallasa v ameriški zvezni državi Teksas je včeraj, 29. decembra, v cerkvi West Freeway eden od vernikov med mašo vstal s klopi, potegnil puško in začel streljati. Pri tem je ubil eno osebo, ustavila pa sta ga dva oborožena prostovoljna varnostnika. Po krajšem streljanju sta obležala mrtva tudi napadalec in eden od varnostnikov. Motiv napadalca še ni znan, šlo pa naj bi za lokalnega pote ...

