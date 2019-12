LeBron James in Serena Williams športnika desetletja po izboru Associated Press Sportal Ameriški košarkarski superzvezdnik LeBron James, ki je svoj pečat pustil tako pri Clevelandu, Miamiju in zdaj z odličnimi predstavami nadaljuje v dresu Los Angeles Lakers, in teniška zvezdnica Serena Williams sta postala športnika desetletja po izboru ameriške tiskovna agencija Associated Press.

