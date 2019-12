ZDA v napadih v Somaliji ubile več pripadnikov Al Šababa Dnevnik ZDA so v nedeljo v Somaliji izvedle letalske napade na islamistično milico Al Šabab, v katerih so bili ubiti štirje teroristi. Napade so izvedli dan po tistem, ko je v Somaliji v eksploziji avtomobila bombe umrlo najmanj 83 ljudi. sta

