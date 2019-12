V Turčiji aretirali 70 domnevnih pripadnikov Islamske države SiOL.net Turške oblasti so danes v več racijah po državi aretirale 70 domnevnih pripadnikov skrajne skupine Islamska država, poročajo tamkajšnji mediji. 33 ljudi, skoraj vsi so Iračani, so aretirali v pokrajini Ankara, preostale pa v pokrajinah Batman, Kayseri in Adana.

