Bi moral državni sekretar zaradi spornega voščila oditi? Radio Ognjišče V minulih dneh so se spletni uporabniki zgražali nad izjavo državnega sekretarja na ministrstvu za šolstvo Jerneja Štromajerja. Ta je božič voščil z besedami: Srečen božič, umazane živali. Da gre za neprimerno voščilo druge najbolj odgovorne osebe v državi za vzgojo in izobraževanje otrok, so prepričani v stranki Glas za otroke in družine. Ti so predsednika vlade že pozvali k raz...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Saša Vujačič

Borut Pahor

Robert Koren