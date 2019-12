Ljudje so spregovorili – 15. januarja začetek protestov pred Vlado RS do odstavitve Jerneja Štromaje Demokracija Božična afera “Vesel božič, umazane živali” se še vedno ni polegla. Vlada Marjana Šarca enostavno noče spoštovati čustev verujočih in še vedno ni odstavila strokovnjaka za film Sam doma 2, državnega sekretarja MIZŠ dr. Jerneja Štromajerja. Zato se bodo 15. januarja 2020 pred poslopjem protestno zbrali vsi, ki menijo, da mora sporni državni sekretar zapustiti položaj. Protest bo organiziral Aleš Pr ...

