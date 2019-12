Ivo Sanader obsojen na šest let zapora zaradi korupcije v primeru Ina-Mol Reporter Nekdanji predsednik hrvaške vlade in HDZ Ivo Sanader je bil danes v Zagrebu na ponovljenem sojenju v korupcijskem primeru Ina-Mol obsojen na šest let zapora, predsednik uprave madžarske energetske družbe Mol Zsolt Hernadi pa na dve leti zapora. Odločitev

Sorodno













Oglasi