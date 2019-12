70 milijonov evrov minusa so koalicijski poslanci prejšnji teden ustvarjali zdravstvenemu sistemu, ko so na predlog Levice na Zavod za zdravstveno zavarovanje prenašali pobiranje prispevka za dopolnilno prostovoljno zavarovanje. Tako je ocenil za zavod sam. Nedržavne zavarovalnice ukinjajo. Prispevek so v času vlade Marjana Šarca doslej podražili iz 27 na 35 evrov. A zdravstvu še kar zmanjkuje den ...