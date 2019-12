Ljubljana v letu 2019: trgovina Ikea bo zgrajena pred novo narodno in univerzitetno knjižnico Dnevnik Ob vstopu v novo leto smo pripravili pregled dogodkov, ki so zaznamovali Ljubljano v letu 2019. Tudi to leto je bilo v znamenju gradbenih del, podatkov o čedalje dražjih nepremičninah in domnevnih nezakonitostih, v katere naj bi bil vpleten župan.

