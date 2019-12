Daleč od tega, da bi razmišljali le o maščevanju #video SiOL.net "Lepo se je bilo spet zbrati po sicer dokaj kratkem času in začeti misijo, kjer bomo lovili nekaj velikega," o vnovičnem snidenju po tisti tekmi v Parizu, kjer so slovenski odbojkarji v finalu EuroVolleyja izgubili proti Srbiji, pravi Klemen Čebulj. Korošec se je pred novo klubsko sezono preselil k Trentinu, kjer – kot sam pravi – resnično uživa in je vse tako, kot mora biti.

