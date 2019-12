Na Petra Prevca vpliva več dejavnikov Sportal Po prvi postojanki novoletne skakalne turneje v Oberstdorfu sta imela v slovenskem taboru največ razlogov za zadovoljstvo Domen Prevc in Anže Lanišek. Manj Peter Prevc, ki je pri poskusnem skoku pred tekmo nakazal, da bi se lahko vse skupaj drugače razpletlo. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je vesel, da so fantje, ki so imeli srečo v prvi seriji, v drugi nekoliko popravili vtis.

