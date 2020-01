Živeti, noreti, peti Primorske novice Pesmi za otroke, ki jih je spesnila Svetlana Makarovič, so se osamosvojile, zbežale iz pravljic, lutkovnih predstav in radijskih iger ter se povezale v novo stranko, pardon, knjigo: v Pesmi muce potovke jih je pospremilo kar 32 ilustratork in ilustratorjev.

