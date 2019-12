Gretinega očeta skrbi sovraštvo do hčerke, ki pa je "zdaj bolj vesela" RTV Slovenija Sprva skeptični oče podnebne aktivistke Grete Thunberg je zaskrbljen zaradi sovraštva javnosti do nje, a ob tem dodaja, da se je njegova hčerka zaradi svojega aktivizma spremenila in postala bolj vedra.

