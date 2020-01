Navdihnila je na milijone ljudi, vrniti pa bi se morala v šolo Primorski dnevnik Oče podnebne aktivistke Grete Thunberg ne podpira hčerinega izostajanja od pouka, zaskrbljen je tudi zaradi sovraštva javnosti do nje. Pri tem pa poudarja, da se je Greta zaradi svojega aktivizma spremenila in postala bolj vesela. »Mislite, da ni običajna, ker je posebna in zelo slavna. Vendar pa je zdaj ona zame običajen otrok – dela lahko vse stvari, ki jih lahko delajo drugi,« je Svante Thunberg ...

