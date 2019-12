Leto tragedij, ki so pretresale svet Sportal Leto 2019 je v športnem svetu postreglo s številnimi rekordi, uspehi in zgodbami, ki bodo za vedno zapisani v zgodovino športa. Za številne od teh so poskrbeli tudi športniki in športni strokovnjaki, ki so se na žalost letos od nas za vedno poslovili. Številni so odšli veliko prezgodaj, leto 2019 pa je postreglo tudi z veliko tragičnimi in pretresljivimi usodami športnikov.

Sorodno

















Oglasi