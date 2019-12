Olimpija spet zmagala, od leta 2019 so se z zmago poslovili tudi Jeseničani Sportal Hokejisti Acroni Jesenic kot tudi HK SŽ Olimpije se od leta 2019 poslavljajo z zmago. V 25. nastopu v sezoni v alpski ligi so Jeseničani v dvorani Podmežakla po podaljšku premagali Zell am See s 4:3. Zmago je železarjem tik pred koncem druge minute dodatnega dela zagotovil Blaž Tomaževič. Člani vodilnega HK SŽ Olimpija so s 3:2 zmagali pri Fassi v Italiji.

