Kanadčani do rekordnega naslova ali Trinec do prvega? Sportal V finalu 93. Spenglerjevega pokala, na katerem vsako leto med božičem in novim letom sodeluje šest moštev, se bosta danes pomerila ekipa Kanade in češki Trinec. Kanadčani na tradicionalnem turnirju napadajo rekordni 16. naslov in četrtega v zadnjih petih letih, Čehi pa prvega.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Kanada Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Borut Pahor

Goran Dragić

Domen Prevc