Kanadčani zanesljivo do rekordnega naslova na Spenglerjevem pokalu Sportal Ekipa Kanade je zmagovalka 93. Spenglerjevega pokala, na katerem vsako leto med božičem in novim letom sodeluje šest moštev. V finalu je s 4:0 ugnala češki Trinec in še 16. osvojila tradicionalni turnir, kar je nov rekord. V Davosu je sodeloval tudi slovenski napadalec Robert Sabolič, ki je z Ambri-Piotto tekmovanje končal v ponedeljek, ko so v polfinalu v podaljšku izgubili s Trincem.

