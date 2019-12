Ali je to mogoče? Po hudi poškodbi so veterana poslali v pokoj, on pa sporoča: Moj cilj ostaja ... Ekipa Avstrijski alpski smučar Hannes Reichelt, ki si je na sobotnem smuku za svetovni pokal v Bormiu težje poškodoval koleno in že končal sezono, si želi nadaljevati kariero. Devetintridesetletni Reichelt upa, da bo lahko tekmoval na svetovnem prvenstvu leta 2021 v Cortini d'Ampezzo.



