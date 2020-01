Odbojkarji ACH Volleyja so praznični premor v ligah izkoristili za nastop na močnem turnirju v belgijskem Roeselareju. Varovanci Matije Pleška so pokazali zelo dobre predstave in zasedli prvo mesto, v finalu so s 3:1 premagali gostitelje turnirja in udeležence lige prvakov, Knack Roeselare.



