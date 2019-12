Še en dokaz, da je Slovenija elita Sportal Leto 2019 se izteka, zato vas v zadnjih dneh verjetno zasipavajo novice o dogodkih in dosežkih, ki so se zgodili v njem. Pri enem izmed njih prednjačita Slovenca. Jan Oblak, ki je celo na vrhu, in Samir Handanović sta statistično med najuspešnejšimi nogometnimi vratarji v letošnjem letu, upoštevajoč tekme, na katerih nista prejela zadetkov.

