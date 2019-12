Pahor danes obiskal policijo in vojsko na meji #video SiOL.net Zadnji delovni dan letošnjega leta je za predsednika Boruta Pahorja precej pester. Na silvestrovo bo obiskal brezdomce, že dopoldne pa je pozdravil policiste in vojake, ki varujejo našo južno mejo. Izpostavil je odlično sodelovanje policije in vojske kljub kadrovski podhranjenosti. "Naša južna meja je varna zaradi vas," je povedal.

