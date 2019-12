Tradicionalni silvestrski obisk policijskih enot Vlada RS Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar sta silvestrovo tradicionalno namenila obiskom nekaterih policijskih enot po državi. Tokrat sta ob obisku čim mirnejši vstop v novo leto zaželela policistkam in policistom Policijske uprave Maribor, zvečer pa bosta to storila še ob obisku Policijske uprave Ljubljana.

