Nazdravili, nato pa vso noč gasili Primorske novice Domačini iz vasi Naklo in skoraj 30 gasilcev so vstop v novo leto praznovali v ognju. Nekaj minut po polnoči je zagorel senik v Naklem, gasilci in domačini so se z njim borili vso noč in pospravljali razdejanje do devetih dopoldne. Zgorelo je dobrih dvanajst ton sena, skoraj vsa lanska košnja. “Novo ...

Sorodno

























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Peter Prevc

Borut Pahor

Goran Dragić