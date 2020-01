FOTO: Novo leto na Muti pozdravili tudi koledniki Lokalec.si Na Muti so na prvi dan novega leta priredili koledovanje. Koledniki so tako pozdravili občane in občanke. Tradicija kolednikov je na Muti že zelo dolga in vsako leto jo obudijo znova. Koledniki so tako ob prihodu novega leta zaigrali tudi letos, v centru Mute. Z glasbo in pesmijo so občanom in občankam zaželeli uspešen vstop v […]

