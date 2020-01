Prvi polom leta: na kameri je videl stvari, ki jih ne bi smel SiOL.net Tehnološka velikana Google in Xiaomi imata trenutno skoraj zagotovo polne roke dela z omejevanjem potencialno ogromne škode in predvsem razburjenja javnosti. Lastnik Xiaomijeve pametne varnostne kamere je namreč ugotovil, da lahko, če jo poveže z Googlovo centralo za pametni dom Nest Hub, videl slike z enakih kamer v domovih drugih uporabnikov. Google je sicer že ukrepal in onemogočil integracijo ...

