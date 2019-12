Najdaljša noč v letu bo za marsikoga delovna 24ur.com Delali bodo seveda vsi tisti, ki bodo skrbeli za veselo in tudi varno praznovanje. V službo so tako že prišle dežurne ekipe policistov, gasilcev, reševalcev, pa dežurni v domovih upokojencev in bolnišnicah. Vsi si želijo predvsem, da bi noč minila mirno in čimbolj brezskrbno. Na terenu pa bodo nocoj tudi naše ekipe.

