Prvi v letu 2020 se je dve minuti čez polnoč rodil deček v ljubljanski porodnišnici. Natanael je težak 4,140 kilograma in velik 55 centimetrov, so za STA povedali v ljubljanski porodnišnici. Prva deklica letos pa se je rodila ob 2. uri na Jesenicah. Sofia je težka 2,220 kilograma in velika 46 centimetrov.