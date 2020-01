Prva se je na Gorenjskem rodila Sofia Gorenjski glas Prva Gorenjka in tudi prva deklica v Sloveniji je letos prišla na svet na Jesenicah. Ob drugi uri zjutraj sta se mamica Karmen Mohorč in očka Jure Markič razveselila prvorojenke Sofie. Prvi v letu 2020 pa se je v Bolnišnici za ginekologijo in...

