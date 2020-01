To je pa res srečno novo leto: Slovenec zadel 1,7 milijona evrov SiOL.net V prvem letošnjem kolu lota so izžrebali sedmico v vrednosti 1.713.577 evrov. Po zaenkrat še neuradnih rezultatih je srečnež loterijski listek vplačal v Radečah, so sporočili iz Loterije Slovenije.

