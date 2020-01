V prvem letošnjem kolu lota so sinoči izžrebali sedmico v vrednosti 1.713.577 evrov. Po zaenkrat še neuradnih rezultatih je srečnež loterijski listek vplačal v Radečah, so sporočili iz Loterije Slovenije. Dobitno kombinacijo so sestavljale številke 10, 13, 17, 22, 28, 29 in 30. preberite več »