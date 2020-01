Danes še jasno in sončno. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Lokalec.si Danes bo jasno, jutri pa bo občasno na nebu nekaj več oblakov. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Po poročanju Arsa bo popoldne jasno, le po nekaterih nižinah osrednje Slovenije se lahko še zadržuje megla. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z meglo okoli 0, drugje od 4 do 10, na Primorskem do […]

