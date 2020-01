Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, ponoči pa se bo zjasnilo Dnevnik Po kotlinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, na severu in vzhodu pa se bo krepil severni veter. Jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Pihal bo severni do severovzhodni veter,...

