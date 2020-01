Vreme: Ponoči bo jasno, po nekaterih nižinah bo do jutra nastalo nekaj megle Dnevnik V torek bo sprva precej jasno, proti poldnevu pa se bo nekoliko pooblačilo. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do...

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Goran Dragić

Hilda Tovšak

Marjan Šarec