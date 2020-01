Nič kaj mrzel januar: danes do deset stopinj Celzija SiOL.net Danes bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija.

