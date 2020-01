Ženska, zaradi katere pri naših sosedih vre: "Vrni se tja, od koder si prišla" SiOL.net V Avstriji, kjer so pred kratkim dosegli dogovor o oblikovanju nove vladne koalicije, je velikih kritik deležna kandidatka za pravosodno ministrico Alma Zadić. 35-letna političarka iz vrst Zelenih, ki je po poreklu iz Bosne in Hercegovine, po mnenju nekaterih Avstrijcev ne more biti ministrica za pravosodje.

