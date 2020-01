Pri desetih letih pobegnila iz BIH, sedaj najmlajša pravosodna ministrica v avstrijski zgodovini!? topnews.si Avstrijski konservativci Sebastiana Kurza in Zeleni so sinoči dosegli koalicijski sporazum, kar pomeni Kurzovo vrnitev na kanclerski položaj in tudi prvi vstop Zelenih v avstrijsko vlado, sta potrdila voditelja obeh strank. Dogovor sta novinarjem na kratko potrdila predsednik Ljudske stranke ( ÖVP) ter nekdanji premier Kurz in vodja Zelenih Werner Kogler. Nista se spuščala v […]

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Avstrija

Bosna in Hercegovina

New York Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Jani Kovačič

Mitja Lesjak

Goran Dragić