Peter Prevc pripravljen na najslabše, a upa na najboljše #video Sportal V skupnem seštevku novoletne turneje Peter Prevc sicer ni najvišje uvrščeni slovenski skakalec, a je pokazal, da prav daleč od tistih najboljših ni. "Najraje bi videl, da bi kakšno tekmo na turneji v obeh serijah dobro skočil in prišel do vrhunskega rezultata," so želje najstarejšega od bratov Prevc pred Innsbruckom in Bischofshofnom.

