Smučar na Kaninu zapeljal v 20 metrov globoko brezno 24ur.com Na smučišču Kanin se je zgodila nesreča. Smučar je zapeljal izven urejenega smučišča in končal v enem od snežnih brezen na globini 20 metrov. Utrpel je poškodbe glave in s helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico Jesenice.

