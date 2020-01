Najstnik zdrsnil v 15-metrsko snežno brezno Primorske novice Bovški gorski reševalci, policist, jamarji in reševalci so v četrtek na Kaninu reševali že tretjega smučarja, ki je to sezono - kljub opozorilom - smučal izven označenih prog in padel v eno od jam. Poškodovanega mladoletnega črnogorskega smučarja so z vrvno tehniko rešili iz 15-metrske jame in ga s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico.

