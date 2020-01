Grabar-Kitarovićeva Milanovića označila za političnega zombija in elitista SiOL.net Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović in nekdanji hrvaški premier Zoran Milanović sta v petek v zadnjem predvolilnem televizijskem soočenju izmenjala največ ostrih besed doslej. Veliko očitkov je bilo glede stanja v obveščevalnih službah in vojaškem letalstvu. Najnovejša javnomnenjska raziskava je medtem potrdila rahlo prednost Milanovića.

