"Presenečenje ni toliko sama zmaga Milanovića, kot razlika med njima." RTV Slovenija "Presenečenje ni toliko sama zmaga, kot razlika med njima: slabe 105. 000 glasov oz. 4 odstotne točke. Namreč vsi so govorili, da bodo to najbolj napete volitve, pa se to ni zgodilo. Bila je dokaj gladka zmaga," je volitve komentiral Drago Balažič.

Oglasi