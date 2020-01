V Innsbrucku drama za zlatega orla, Bertoncelj zadovoljen, a naredil spremembo SiOL.net Mladi Norvežan Marius Lindvik je po Garmisch-Partenkirchnu zmagal tudi v Innsbrucku. Vodilni v boju za zlatega orla na novoletni turneji je po izjemno razburljivi tekmi in pravi drami zdaj Dawid Kubacki, potem ko Rjoju Kobajaši in Karl Geiger nista imela svojega dne. Slovenski skakalci so pripravil lep ekipni uspeh. Sicer je po prvi seriji kazalo še bistveno bolje, saj se je Peter Prevc spogledova...

